Devisen: Eurokurs etwas tiefer - Ruhiger Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag in einem dünnen Handel etwas nachgegeben.



Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1246 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1249 (Freitag: 1,1217) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete 0,8890 (0,8915) Euro.

Am Pfingstmontag bleiben die meisten europäischen Börsen geschlossen. Vor diesem Hintergrund berichteten Händler von einem unterdurchschnittlichen Geschäftsvolumen. Vor der Sitzung der EZB im weiteren Wochenverlauf hielten sich die Anleger zurück, hieß es.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8713 (0,87268) britische Pfund, 124,30 (125,02) japanische Yen und 1,0856 (1,0893) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1279,95 (1274,95) Dollar gefixt. Der Preis für ein Kilogramm Gold wurde feiertagsbedingt nicht festgestellt./he