Devisen: Eurokurs erneut gefallen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Mittwoch gefallen.



Gegen Mittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,2206 Dollar gehandelt. In der Nacht hatte er noch bei 1,2239 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2213 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag war der Kurs noch zeitweise unter 1,22 Dollar gesunken. Danach erholte er sich ein wenig. Am Vortag hatte der Euro bei 1,2182 Dollar den tiefsten Stand seit Anfang März erreicht. Das im April verbesserte Verbrauchervertrauen in Frankreich bewegte den Devisenmarkt kaum.

Analysten erklären die Euro-Schwäche mit einer Dollar-Stärke. "Die Musik spielt im US-Dollar", kommentierte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Ihrer Einschätzung nach beginnt die amerikanische Währung, von höheren Zinsen in den USA zu profitieren. Zuletzt war die Rendite für US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren erstmals seit etwa vier Jahren über die Marke von drei Prozent gestiegen.

Vor der Zinsentscheidung der EZB an diesem Donnerstag rechnen Marktbeobachter mit vergleichsweise wenig Kursbewegung. "Vor der morgigen EZB-Sitzung dürften Dollar-Bullen in Lauerstellung verharren und erst einmal keinen weiteren Durchbruchsversuch starten", sagte Devisenexperte Manuel Andersch von der BayernLB. Im weiteren Tagesverlauf stehen in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für neue Impulse sorgen könnten./jsl/jkr/fba