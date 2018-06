Devisen: Eurokurs erholt sich etwas von Talfahrt am Vortag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Freitag etwas von seinen starken Vortagesverlusten erholt.



Bis zum Mittagshandel stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1592 US-Dollar. Im frühen Handel war er noch bis auf 1,1543 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch auf 1,1730 Dollar festgesetzt.

Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach der Talfahrt am Vortag. Die geldpolitischen Maßnahmen der EZB hatten den Euro am Vortag auf Talfahrt geschickt. Der Eurokurs war um über zwei Cent gefallen. Auslöser war die Entscheidung der EZB, ihre Leitzinsen noch bis mindestens Sommer 2019 unverändert zu lassen. Der Kursrutsch war nach Einschätzung von Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank gerechtfertigt. Der Markt sei bislang den Trugschluss unterlegen, dass das Ende des Anleihekaufprogramms den Beginn einer geldpolitischen Normalisierung bedeute.

Die Inflation in der Eurozone ist im Mai auf den höchsten Stand seit April 2017 gestiegen. Die Jahresrate ist laut einer zweiten Schätzung von 1,3 Prozent im Vormonat auf 1,9 Prozent geklettert. Die Daten bewegten den Devisenmarkt jedoch nicht, da mit den Zahlen eine erste Erhebung bestätigt wurde.

In den USA werden am Nachmittag noch Daten zur Industrieproduktion und zur Verbraucherstimmung der Uni Michigan veröffentlicht. Außerdem wird erwartet, dass US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle gegen China verhängt. Eine Entscheidung dazu könnte noch am Freitag bekanntgegeben werden./jsl/bgf/fba