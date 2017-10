Devisen: Eurokurs in enger Handelsspanne - Feiertag in Deutschland

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag in einer engen Handelsspanne bewegt.



In Deutschland blieb die Aktienbörse wegen eines Feiertages geschlossen. Auch Konjunkturdaten aus den USA und der Eurozone konnten nicht für nachhaltige Impulse sorgen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1649 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1638 (Montag: 1,1612) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8593 (0,8612) Euro gekostet.

Die Katalonien-Krise sorgte zuletzt kaum noch für Bewegung beim Eurokurs. Der in Spanien wegen Rebellion angeklagte abgesetzte Regionalpräsident Kataloniens, Carles Puigdemont, ist nach Belgien geflohen. Der japanische Yen reagierte am Dienstag nur wenig auf die von Experten erwartete Entscheidung der japanischen Notenbank, ihre extrem lockere Geldpolitik fortzusetzen. Einerseits senkten die Währungshüter abermals ihre Inflationsprognose. Gleichzeitig zeigten sie sich aber beim Wachstum optimistischer.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87853 (0,87980) britische Pfund, 132,00 (131,83) japanische Yen und 1,1622 (1,1603) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1274,40 (1272,00) Dollar gefixt./he/bek