Devisen: Eurokurs bleibt unter 1,18 US-Dollar - Italien belastet weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag seine temporären Gewinne nicht behaupten können.



Im New Yorker Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1780 US-Dollar in etwa auf dem Niveau des späten europäischen Nachmittagsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1794 (Montag: 1,1759) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8479 (0,8504) Euro gekostet.

Als anhaltende Belastung für den Euro erwiesen sich die Sorgen über die jüngste politische Entwicklung in Italien. Dort steht die populistische Koalition noch vor der Amtseinführung einer neuen Regierung unter Druck aus dem In- und Ausland. Deutsche Wirtschaftsführer und Politiker warnten das europakritische Bündnis davor, angesichts der hohen Staatsverschuldung vom Sparkurs abzuweichen.

Auch Italiens Präsident Sergio Mattarella macht sich mit Blick auf die Staatsfinanzen "Sorgen wegen der Alarmzeichen", wie es aus seinem Umfeld hieß. Neue Unruhe brachten angebliche Ungereimtheiten im Lebenslauf des Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, Giuseppe Conte./gl/he