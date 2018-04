Devisen: Eurokurs bewegt sich wenig – Türkische Lira fällt auf Rekordtief

FRANKFURT (awp international) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Im Mittagshandel wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2274 US-Dollar gehandelt und damit in etwa zum selben Kurs wie am Vormittag. Auch gegenüber dem Franken machte der Euro keine grossen Sprünge und blieb zum Wochenauftakt unter der Marke 1,18.

Aktuell wird der Euro zu 1,1787 CHF gehandelt.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten