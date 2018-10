Devisen: Eurokurs bewegt sich kaum noch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Montag im späten New Yorker Devisenhandel nicht mehr stärker bewegt.



Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung mit 1,1583 US-Dollar, nachdem sie im europäischen Handel noch kurzzeitig über die Marke von 1,16 gestiegen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1581 (Freitag: 1,1574) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8635 (0,8640) Euro gekostet.

Konjunkturdaten aus den USA waren durchwachsen ausgefallen. So blieben einerseits Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel deutlich hinter den Erwartungen zurück. Andererseits hatte sich die Industriestimmung im Bundesstaat New York stärker aufgehellt als erwartet. Entscheidende Kursimpulse konnten die Zahlen dem Währungspaar jedoch nicht verleihen./bgf/bek/he