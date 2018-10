Devisen: Eurokurs bewegt sich kaum - Türkische Lira wieder unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag kaum bewegt und notierte weiter unter der Marke von 1,15 US-Dollar.



Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1468 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1494 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, so dass von dieser Seite kaum Impulse für den Devisenhandel kommen. Auch die Querelen um die Haushaltsplanung in Italien konnten den Euro zuletzt nicht bewegen. Derzeit diskutiert die EU-Kommission über die umstrittenen italienischen Budgetpläne für 2019 und berät das weitere Vorgehen.

Unterdessen hat die türkische Lira erstmals seit Anfang Oktober wieder kräftig abgewertet. Am Vormittag wurde ein Euro für 6,72 Lira gehandelt. Am Morgen mussten nur 6,50 Lira gezahlt werden. Zuvor hatte sich die Währung vom herben Kurseinbruch im August ein Stück weit erholen können. Marktbeobachter erklärten den aktuellen Kursrückgang mit jüngsten Meldungen, die auf Unstimmigkeiten in der türkischen Regierungskoalition hindeuten.

Am Devisenmarkt rückt außerdem die nächste Zinsentscheidung der türkischen Notenbank stärker in den Fokus, die am Donnerstag auf dem Programm steht. Obwohl die Inflation in der Türkei zuletzt stark gestiegen war, wird am Markt nicht mit einer weiteren Zinserhöhung gerechnet. Analysten gehen davon aus, dass der Leitzins unverändert bei 24,0 Prozent festgelegt wird./jkr/bgf/fba