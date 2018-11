Devisen: Eurokurs bewegt sich kaum - Pfund legt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Donnerstag wenig bewegt.



Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1413 US-Dollar. Sie notierte damit ungefähr auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1409 Dollar festgesetzt. In den USA sind die Märkte wegen des Feiertags "Thanksgiving" geschlossen. Das britische Pfund legte hingegen zu.

Nachrichten über eine Einigung zur Brexit-Erklärung beflügelten das britische Pfund. Es legte im Vergleich zu allen wichtigen Währungen zu. EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte auf Twitter bestätigt, dass Unterhändler der britischen Regierung und der EU-Kommission sich auf den Entwurf einer politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen nach dem Brexit geeinigt hatten. Premierministerin Theresa May will noch am Donnerstagnachmittag zur Brexit-Erklärung im Londoner Parlament Stellung nehmen.

Im weiteren Handelsverlauf bleibt die Lage in Italien im Fokus. Der italienische Vizepremierminister Matteo Salvini will laut einem Interview mit dem Fernsehsender RAI im Haushaltsstreit mit der EU nicht einlenken. Salvini, der auch Chef der Lega ist, will an allen Reformen, die mit der Fünf-Sterne-Bewegung vereinbart worden sind, festhalten. Eine Entspannung im Haushaltsstreit mit der EU zeichnet sich damit weiterhin nicht ab./elm/jsl/jha/