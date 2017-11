Devisen: Eurokurs bewegt sich kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag kaum verändert an der Marke von 1,19 US-Dollar gehalten.



Im Vormittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1899 gehandelt und damit in etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1952 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. In der Nacht zum Dienstag hatte der US-Währungshüter Jerome Powell laut Redetext deutlich gemacht, dass er am aktuellen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed keinen Änderungsbedarf sieht. Die Fed hatte den Text der Powell-Rede zu einer am Nachmittag anstehenden Anhörung vor dem US-Senat vorab veröffentlicht. Die Aussagen von Powell werden am Markt stark beachtet, weil er der von US-Präsident Donald Trump nominierte Kandidat für die Nachfolge von Janet Yellen an der Spitze der Fed ist.

Ein etwas schwächer als erwartet ausgefallener Anstieg der Geldmenge in der Eurozone im Oktober konnte den Kurs des Euro am Vormittag nicht nennenswert bewegen. Erst am Nachmittag werden weitere Konjunkturdaten erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten. Auf dem Programm stehen unter anderem Kennzahlen zur Konsumlaune in den USA./jkr/bgf//oca