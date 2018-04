Devisen: Eurokurs bewegt sich im US-Handel weiter unter 1,23 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nach dem Aktienhandelsstart an der Wall Street nur wenig bewegt.



Nachdem die Gemeinschaftswährung zuvor noch kräftig abgesackt und deutlich unter 1,23 US-Dollar gefallen war, wurde sie nun bei 1,2267 Dollar gehandelt.

Im frühen Frankfurter Handel war der Eurokurs noch bis auf 1,2336 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs später auf 1,2308 (Donnerstag: 1,2321) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8125 (0,8116) Euro gekostet./ck/he