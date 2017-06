Devisen: Eurokurs im US-Handelsverlauf ohne Richtung

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im US-Handel zunächst weiter nachgegeben und sich dann wieder leicht erholt.



Rund eine Stunde vor der Schlussglocke an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1216 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1219 (Mittwoch: 1,1221) Dollar festgesetzt.

Robuste Mai-Daten zur Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft hatten dem Dollar Auftrieb gegeben und den Eurokurs zeitweise bis auf 1,1202 Dollar gedrückt. Zudem hatte sich die Industriestimmung, gemessen an dem stark beachteten ISM-Index, leicht aufgehelt. Für etwas Ernüchterung sorgten dagegen schwache Daten vom US-Häusermarkt. Solide Konjunkturdaten aus dem europäischen Währungsraum hatten hingegen kaum Auswirkungen auf den Eurokurs./ck