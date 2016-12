Devisen: Eurokurs im US-Handel wieder über 1,04 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Mittwoch im US-Handelsverlauf wieder berappelt und die Marke von 1,04 Dollar zurückerobert.



Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0410 US-Dollar, nachdem sie zuvor bis auf 1,0372 Dollar abgerutscht war. Das Tageshoch hatte bei 1,0480 Dollar gelegen. Händler verwiesen auf das geringe Handelsvolumen, was die Kursentwicklung anfällig für zufällige Bewegungen mache.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0401 (Dienstag: 1,0445) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9615 (0,9574) Euro./he/ck/he