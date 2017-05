Devisen: Eurokurs im US-Handel wenig verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im Verlauf des US-Handels nicht allzu viel bewegt.



Rund eine Stunde vor der Schlussglocke an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1241 US-Dollar. Schwache Signale vom US-Häusermarkt hatten den Kurs zeitweise bis auf 1,1252 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit knapp einer Woche getrieben.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1221 (Dienstag: 1,1173) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8912 (0,8950) Euro.

Nachdem bereits im März die Zahl der Hausverkäufe gesunken war, setzte sich dies auch im April fort - und zwar deutlich. Dabei hatten Experten mit einem leichten Anstieg gerechnet. Diese Entwicklung schwächte den Dollar und stärkte im Gegenzug den Eurokurs. Der Konjunkturbericht der US-Notenbank führte nicht zu neuen Erkenntnissen./ck/he