Devisen: Eurokurs im US-Handel wenig bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Donnerstag im US-Handel wenig bewegt.



Rund eine Stunde vor der Schlussglocke an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1222 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1229 (Mittwoch: 1,1217) Dollar festgesetzt. Der US-Dollar kostete damit 0,8906 (0,8915) Euro.

Trotz erster vorsichtiger Signale für eine straffere Geldpolitik im Euroraum war der Eurokurs im Verlauf der Aussagen des EZB-Präsidenten unter die Marke von 1,12 Dollar gesunken. Mario Draghi hatte erste Signale für eine perspektivische Straffung der extrem lockeren Geldpolitik gesendet, zugleich aber angedeutet, dass sich an der lockeren Linie der Notenbank so bald nichts ändern werde./ck/he