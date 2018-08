Devisen: Eurokurs im US-Handel weiter unter 1,17 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Donnerstag im US-Handel nur noch moderat bewegt.



Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1664 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1692 (Mittwoch: 1,1660) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8553 (0,8576) Euro gekostet.

Bis zum europäischen Nachmittagshandel hatte sich der Eurokurs stabil bei der Marke von 1,17 Dollar gehalten. Daten aus den USA zum Konsum und der Inflation im Juli hätten dann dem Dollarkurs Auftrieb gegeben und damit den Euro gedrückt, hieß es. Diese hätten signalisiert, dass die US-Notenbank (Fed) ihre Politik der graduellen Zinsanhebungen fortsetzen kann.

Die Konsumausgaben der privaten Haushalte in den USA waren wie von Volkswirten erwartet um 0,4 Prozent gestiegen. Die Inflation, gemessen an dem von der Fed bevorzugten Inflationsmaß PCE, war von 2,2 auf 2,3 Prozent geklettert. Die Kernrate, die schwankende Preiskomponenten wie Energie ausklammert, legte von 1,9 auf 2,0 Prozent zu. Das Inflationsziel der US-Notenbank von zwei Prozent kann damit als erfüllt angesehen werden./ck/he