Devisen: Eurokurs im US-Handel unter Druck - Fed-Chef versprüht Optimismus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch im US-Handel spürbar unter Druck geraten und wieder unter die Marke von 1,12 US-Dollar gerutscht.



Auslöser war der Anstieg des US-Dollar, nachdem Fed-Präsident Jerome Powell Optimismus über die Wirtschaftslage und die Inflation versprühte und damit mögliche Erwartungen an erneute Leitzinssenkungen dämpfte. Am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump die Fed aufgefordert, den Leitzins um einen Prozentpunkt zu senken und wieder verstärkt Anleihen zu kaufen.

Rund eine Stunde vor dem Handelsschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1193 Dollar. Wegen des Feiertages wurde von der Europäischen Zentralbank (EZB) kein Referenzkurs festgelegt. Tags zuvor war er auf 1,1218 (Montag: 1,1150) Dollar festsetzt worden.

Bevor die Fed den Leitzins bestätigt hatte, das Zielband für den "Fed Funds Rate" liegt damit weiter zwischen 2,25 und 2,50 Prozent, hatten schwache Stimmung aus der US-Industrie den Dollar belastet. Der Einkaufsmanagerindex ISM war im April auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2016 gefallen und deutlich stärker als von Analysten erwartet gesunken. Der ISM-Index gilt als wichtigster Frühindikator für die US-Wirtschaft./ck/he