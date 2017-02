Devisen: Eurokurs im US-Handel leicht erholt - weiter unter 1,07 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Dienstag im US-Handel leicht erholt und ist wieder dicht unter die Marke von 1,07 US-Dollar gestiegen.



Rund eine Stunde vor der Schlussglocke an der Wall Street kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0695 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0675 (Montag: 1,0712) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9368 (0,9335) Euro./ck/he