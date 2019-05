Devisen: Eurokurs im US-Handel kaum bewegt - Weiter unter 1,12 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel kaum mehr bewegt.



Nachdem die Gemeinschaftswährung nach besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten etwas gesunken war, verharrte sie auf diesem Niveau. Rund eine Stunde vor dem Handelsschluss an der Wall Street kostete sie 1,1175 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1212 (Dienstag: 1,1218) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8920 (0,8914) Euro.

Am Nachmittag hatten ein überraschend starker Auftragseingang in der US-Industrie und ein unerwartet kräftiger Anstieg der amerikanischen Produktivität dem Dollar Auftrieb gegeben. Im Gegenzug war der Euro etwas unter Druck geraten. In den Monaten Januar bis März war die Produktivität in der größten Volkswirtschaft der Welt um 3,6 Prozent im Vergleich zum Zeitraum Oktober bis Dezember 2018 gewachsen. Dies ist der stärkste Anstieg in einem Quartal seit 2014./ck/he