Devisen: Eurokurs auch im US-Handel kaum bewegt - Vorweihnachtliche Ruhe

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Freitag vor Weihnachten auch im New Yorker Handel kaum mehr von der Stelle bewegt.



Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0452 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im späten europäischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0446 (Donnerstag: 1,0444) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9573 (0,9575) Euro.

Vor dem Weihnachtswochenende hielten sich die Kursausschläge nicht nur zwischen Euro und Dollar in Grenzen, auch zwischen anderen wichtigen Währungspaaren tat sich nicht besonders viel. Viele Marktteilnehmer hatten sich bereits in die Ferien verabschiedet. Zwar kann es gerade deshalb auch zu stärkeren Kursbewegungen kommen, weil einzelne Transaktionen stärker ins Gewicht fallen, doch ein eher träger Handel ist die häufigste Folge.

Starke Impulse durch Konjunkturdaten blieben zum Wochenausklang aus. Selbst robuste Zahlen vom amerikanischen Immobilienmarkt und zur Stimmung der US-Verbraucher brachten keinen nennenswerten Schwung in den Handel. Dennoch nahmen Marktteilnehmer zur Kenntnis, dass die Verbraucherstimmung auf den höchsten Stand seit Anfang 2004 gestiegen war. Das kann als gutes Zeichen für die US-Konjunktur gelten, was dem Dollar über Kurz oder Lang zugute kommen könnte./ajx/he