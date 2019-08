Devisen: Eurokurs bei 1,11 Dollar - Anleger suchen Sicherheit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Freitag leicht gestiegen.



Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1105 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Deutliche Gewinne verbuchten als besonders sicher empfundene Währungen. Grund war die neuerliche Eskalation des US-chinesischen Handelsstreits. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Euro-Referenzkurs auf 1,1106 (Donnerstag: 1,1037) Dollar fest. Der Dollar kostete 0,9004 (0,9060) Euro.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die Finanzmärkte wieder fest im Griff. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend neue Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar angekündigt hatte, drohte China am Freitag mit Gegenmaßnahmen. Die Auswirkungen des Konflikts gelten als große Gefahr für die Entwicklung der Weltwirtschaft.

Anleger flüchteten sich in diesem unwägbaren Umfeld in als sicher geltende Vermögenswerte. Davon profitierten insbesondere der japanische Yen und der Schweizer Franken. Beide Währungen gelten an den Märkten als sicherer Rückzug in unsicheren Zeiten. Unter Druck standen dagegen der neuseeländische und australische Dollar. Beide Länder unterhalten enge Handelsbeziehungen mit China und wären von einem dortigen Konjunktureinbruch besonders betroffen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,91505 (0,91150) britische Pfund, 118,57 (120,18) japanische Yen und 1,0931 (1,0988) Schweizer Franken fest. Die Feinunze (31 Gramm) Gold wurde am Nachmittag in London mit 1443 Dollar gehandelt. Das etwa waren eineinhalb Dollar weniger als am Donnerstag./bgf/he