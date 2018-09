Devisen: Euro zeigt wenig Regung - Warten auf die Fed

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt.



Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1764 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1777 (Montag: 1,1773) Dollar festgesetzt.

Ein überraschender Rückgang des französischen Verbrauchervertrauens konnte den Euro nicht schwächen. Der Indikator sei im September um zwei Punkte auf 94 Punkte gesunken, teilte das Statistikamt Insee mit. Volkswirte hatten stattdessen eine Stagnation auf dem zunächst geschätzten Vormonatswert von 97 Punkten erwartet. Dieser Wert wurde nun auf 96 Punkte nach unten revidiert.

Im weiteren Tagesverlauf wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Fokus der Anleger stehen. Experten rechnen mit der achten Zinserhöhung im aktuellen Zinszyklus. Demnach dürften die Währungshüter den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte in die Spanne zwischen 2,00 Prozent und 2,25 Prozent anheben.

Im Anschluss könnte es neue Hinweise zur weiteren Entwicklung der Geldpolitik geben. Es werden die neuen Zinsprognosen der Fed veröffentlicht und es wird eine Pressekonferenz mit Notenbankchef Jerome Powell stattfinden./tos/fba