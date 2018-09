Devisen: Euro wieder über 1,16 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch die Marke von 1,16 US-Dollar wieder überwinden können.



Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel 1,1625 Dollar.

Im europäischen Nachmittagsgeschäft war sie zwischenzeitlich sogar bis auf 1,1650 Dollar geklettert, nachdem das "Wall Street Journal" berichtet hatte, die USA hätten China eine neue Gesprächsrunde zum Handel vorgeschlagen. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) zuvor auf 1,1585 (Dienstag: 1,1574) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8632 (0,8640) Euro gekostet./gl/men