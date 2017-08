Devisen: Euro wenig verändert - Yen und Franken steigen nach Raketentest

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nach dem Höhenflug der vergangenen Handelstage kaum verändert.



Nach einem erneuten Raketentest durch Nordkorea gingen Anleger verstärkt in sichere Anlagehäfen und investierten in Japanische Yen und Schweizer Franken. Am Morgen wurde ein Euro für 1,1976 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1925 (Freitag: 1,1808) Dollar festgelegt.

In der Nacht zum Dienstag war der Euro nach seinem jüngsten Höhenflug noch zeitweise bis auf 1,1986 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2015. Zuletzt habe die Gemeinschaftswährung von einem überraschend hohen Defizit in der Handelsbilanz der USA profitieren können, sagte Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Seit Beginn des Jahres hat der Euro unter anderem wegen des konjunkturellen Aufschwungs der Eurozone etwa 15 Prozent an Wert gewonnen.

Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählten die Währungen von Japan und der Schweiz. Der Yen und der Franken konnten zum US-Dollar in der vergangenen Nacht in der Spitze etwa 0,6 Prozent beziehungsweise 0,9 Prozent zulegen. Die Investoren reagierten auf den jüngsten Raketentest durch Nordkorea. Das diplomatisch isolierte Land hat nach Angaben Südkoreas eine Rakete über das benachbarte Japan hinweg geschossen. Ein Regierungssprecher in Tokio sprach von einer beispiellos ernsten und schweren Bedrohung./jkr/stb