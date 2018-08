Devisen: Euro wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt.



Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1686 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Zeitweise ging es am Morgen bis auf 1,17 Dollar nach oben und damit auf den höchsten Stand seit Anfang August. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1633 Dollar festgesetzt.

Neue Konjunkturdaten konnten dem Euro keine neue Richtung geben. In der Eurozone war die Geldmenge M3 im Juli schwächer als erwartet gestiegen. In Italien enttäuschten Indexwerte für die Stimmung in den Unternehmen und bei den Verbrauchern im August.

Gebremst wurde der Euro durch die jüngste Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und Mexiko, die dem Dollar zeitweise Auftrieb verlieh. Ein neues Handelsabkommen zwischen den beiden Nachbarländern soll nach dem Willen der US-Regierung das gegenwärtige Freihandelsabkommen Nafta ersetzen, dem auch Kanada angehört. Mit Kanada wurde bislang keine Einigung erzielt.

Am Nachmittag könnten weitere Konjunkturdaten für neue Impulse im Devisenhandel sorgen. In den USA werden Daten vom Immobilienmarkt und zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht./jkr/bgf/fba