Devisen: Euro wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im Mittagshandel wenig bewegt.



Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,2276 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag ebenfalls auf 1,2276 Dollar festgesetzt.

Gestützt wurde der Euro von einer positiven Stimmung an den Finanzmärkten. So gab es beispielsweise an den europäischen Börsen kräftige Kursgewinne, nachdem im Handelsstreit zwischen den USA und China zuletzt versöhnliche Töne angestimmt worden waren. Tendenziell treibt Optimismus an den Finanzmärkten den Euro zum US-Dollar.

Am Morgen war die Gemeinschaftswährung nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus der Eurozone noch unter Druck geraten. Nach einem unerwartet schwachen Auftragseingang in der deutschen Industrie rutschte der Kurs der Gemeinschaftswährung zeitweise auf ein Tagestief bei 1,2249 Dollar. "Die deutsche Industrie hat tatsächlich etwas an Fahrt verloren", kommentierte Ralph Solveen, Experte bei der Commerzbank.

Während der deutsche Auftragseingang schwächelt, hat sich die Stimmung in den Dienstleistungsfirmen der Eurozone deutlich eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex des britischen Forschungsinstituts Markit fiel im März um 1,3 Punkte auf 54,9 Punkte. Möglicherweise habe das schlechte Wetter den Indikator im März belastet, kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei IHS Markit, die Daten./jkr/tos/fba