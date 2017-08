Devisen: Euro wenig bewegt - keine Verunsicherung durch Anschlag in Barcelona

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel wenig bewegt und geringfügig zugelegt.



Auf den Terroranschlag in Barcelona vom Vortag gab es am Devisenmarkt keine nennenswerten Reaktionen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1729 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig über dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1697 (Mittwoch: 1,1710) Dollar festgesetzt.

Der Terroranschlag in Barcelona vom Donnerstag mit mindestens 13 Toten und vielen Verletzten sowie eine von der Polizei verhinderte zweite Attacke in einem katalanischen Touristenort sorgten am Devisenmarkt für keine großen Kursbewegungen.

Am Morgen lastete eine erneute Abschwächung des Auftriebs bei den Herstellerpreisen in Deutschland etwas auf dem Euro. Laut dem Statistischen Bundesamt legten die Erzeugerpreise zum Vorjahresmonat um 2,3 Prozent zu. Im Vormonat Juni hatte die Rate noch bei 2,4 Prozent gelegen. Seit Mai hat sich der Auftrieb bei den Erzeugerpreisen wieder abgeschwächt, nachdem die Rate zuvor ein Jahr lang fast kontinuierlich zugelegt hatte./tos/fbr