Devisen: Euro wenig bewegt bei 1,15 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag vor wichtigen US-Konjunkturdaten wenig bewegt.



Der Kurs hielt sich gegen Mittag in der Nähe von 1,15 US-Dollar. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1498 Dollar gehandelt und damit in etwa zum gleichen Kurs wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1502 Dollar festgesetzt.

Bis zum Nachmittag rechneten Marktbeobachter mit eher wenig Bewegung am Devisenmarkt. Dann könnten allerdings wichtige US-Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm steht der Arbeitsmarktbericht für September, wobei vor allem Kennzahlen zur Lohnentwicklung stark beachtet werden.

Höhere Löhne gelten als eine Voraussetzung für steigende Inflationsraten und damit weitere Zinsanhebungen durch die amerikanische Zentralbank Fed. Zuletzt waren die amerikanischen Löhne wieder etwas stärker gestiegen. Allerdings bleibt der Inflationsdruck in den USA vor dem Hintergrund einer starken Konjunktur vergleichsweise moderat./jkr/bgf/jha/