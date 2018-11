Devisen: Euro wenig bewegt bei 1,14 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag wenig verändert in die neue Handelswoche gestartet.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1395 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas höher auf 1,1417 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn stehen in der Eurozone nur wenige Konjunkturdaten an, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. In den USA und Großbritannien werden jedoch wichtige Stimmungsdaten aus dem großen Dienstleistungssektor veröffentlicht. Die Einkaufsmanagerindizes - eine Umfrage in Unternehmen - werden an den Märkten stark beachtet, weil sie einen Hinweis auf die aktuelle Wirtschaftsentwicklung geben./bgf/mis