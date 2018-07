Devisen: Euro wenig bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag wenig Regung gezeigt.



Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1642 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als in der Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1588 Dollar festgesetzt.

Am Vorabend hatten Äußerungen des amerikanischen Präsidenten den Dollar belastet. Der Eurokurs war im Gegenzug in kurzer Zeit kräftig gestiegen. In einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC sagte Trump, er sei "nicht begeistert" von steigenden Zinsen. Außerdem erklärte er: "Es gefällt mir nicht, dass wir all die Arbeit in die Wirtschaft stecken und dann sehe ich wie die Zinsen steigen."

Nach Einschätzung der Devisenexpertin Esther Reichelt von der Commerzbank hat Trump mit seinen Äußerungen "ein wichtiges Tabu gebrochen". Es bestehe die Gefahr, dass künftig alle Signale für eine langsamere Zinserhöhung als Zeichen gedeutet werden, dass die amerikanischen Währungshüter Wünsche des Präsidenten in ihre Entscheidungen einbeziehen könnten. "Die Unabhängigkeit der Fed ist aber eine nicht zu unterschätzende Voraussetzung dafür, dass sie ihrer Aufgabe als Hüter der Preisstabilität effektiv nachkommen kann", sagte Reichelt./tos/jkr/fba