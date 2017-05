Devisen: Euro wenig bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag wenig bewegt.



Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1184 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

Zahlen zur jüngsten Geldmengenentwicklung im Euroraum gaben der Gemeinschaftswährung keine klaren Impulse. Das Wachstum der eng gefassten Geldmenge M1 beschleunigte sich leicht von 9,1 Prozent im März auf 9,2 Prozent im April. M1 gilt aufgrund seines hohen Anteils an kurzfristigen Bankeinlagen als guter Konjunkturindikator.

Die breiter gefasste Geldmenge M3 ist dagegen schwächer gewachsen als zuletzt, bleibt aber dynamisch, nachdem das Wachstum im März mit 5,3 Prozent auf den höchsten Wert seit dem Jahr 2009 gestiegen war. Die Kreditvergabe stagnierte auf vergleichsweise verhaltenem Niveau.

Im weiteren Tagesverlauf wird sich noch EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Europäischen Parlament äußern. Zurzeit wird erwartet, dass die EZB ihre extrem lockere Geldpolitik perspektivisch langsam zurückfährt. Die robuste Konjunktur im Währungsraum liefert ihr nach Einschätzung vieler Beobachter dafür einen guten Grund./tos/jkr/stb