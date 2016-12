Devisen: Euro wenig bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel wenig bewegt.



Am Morgen lag die Gemeinschaftswährung bei 1,0445 US-Dollar und damit geringfügig über dem Niveau im asiatischen Handel. Am Dienstag war der Euro noch zwischenzeitlich bis auf 1,0352 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2003 gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0444 (Mittwoch: 1,0421) Dollar festgesetzt.

Eine gute Stimmung der Verbraucher in Deutschland bewegte den Euro nicht. Trotz zahlreicher Risiken bleibt das vom Marktforschungsunternehmen GfK erhobene Konsumklima für Januar robust und legte sogar noch leicht zu. Der überraschende Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl scheine sich nicht ausgewirkt zu haben, kommentierte das Unternehmen.