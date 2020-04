Devisen: Euro weitet Verluste zum Dollar aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch an Boden verloren.



Die Gemeinschaftswährung fiel am Mittag auf 1,0905 US-Dollar und bewegte sich damit im Bereich des Tagestiefs, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch knapp unter 1,10 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0963 Dollar festgesetzt.

Die Gemeinschaftswährung litt unter einer gestiegenen Risikoaversion, die sich im Rückgang der Aktienmärkte widerspiegelte. Dazu trug bei, dass der Bund den Ländern offenbar vorschlagen will, die bestehenden Kontaktbeschränkungen noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch nach einer Schaltkonferenz des Bundeskanzleramts mit den Staatskanzleichefs der Länder vom Dienstag. Damit würde sich die derzeitige Durststrecke für die Wirtschaft fortsetzen.

Das dürfte sich auch an den kommenden Konjunkturdaten zeigen. "Die ersten harten Wirtschaftsdaten haben einen Vorgeschmack dessen gegeben, was uns in den nächsten Wochen und Monaten an Veröffentlichungen weltweit erwartet", schrieb Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank in einem Kommentar. "Das dicke Ende könnte deshalb noch kommen und dem Markt noch einmal eine kalte Dusche verpassen. Dann würde die Risikoaversion erneut steigen und der Dollar noch einmal zulegen können."

Einen Eindruck von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Epidemie werden am Nachmittag die US-Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion des Monats März sowie der Empire-State-Index für April geben. Die Daten dürften von den Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie belastet sein, merkte Analyst Patrick Boldt von der Helaba in einem Kommentar an./mf/jkr/jha/