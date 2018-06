Devisen: Euro weiter unter 1,17 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Mittwoch weiter unter der Marke von 1,17 US-Dollar notiert.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1645 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1672 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen sowohl in der Eurozone als auch in den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Im Euroraum dürften Daten der EZB zur Geld- und Kreditmenge auf Interesse stoßen. In den Vereinigten Staaten werden Auftragszahlen zu langlebigen Gütern veröffentlicht, die einen Hinweis auf die Investitionsfreude amerikanischer Unternehmen geben. Außerdem melden sich dies- wie jenseits des Atlantiks einige Notenbanker zu Wort./bgf/jha/