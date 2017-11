Devisen: Euro weiter unter 1,16 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch weiter unter der Marke von 1,16 US-Dollar notiert.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1590 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1562 Dollar festgesetzt.

Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte nur wenige an. Starke Kursbewegungen sind von dieser Seite eher nicht zu erwarten. Anleger dürften jedoch den Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in China im Auge behalten. Das Verhältnis der beiden größten Volkswirtschaften der Welt ist durch den hohen Außenhandelsüberschuss Chinas und die Nordkorea-Krise belastet.