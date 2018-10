Devisen: Euro weiter unter 1,14 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag weiter unter der Marke von 1,14 US-Dollar notiert.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1360 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Damit kostet der Euro so wenig wie sei gut zwei Monaten nicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1416 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen am Devisenmarkt amerikanische Wachstumsdaten im Mittelpunkt. Analysten rechnen für das dritte Quartal mit einem anhaltend robusten Wirtschaftswachstum, das aber etwas schwächer als das starke Ergebnis aus dem zweiten Quartal erwartet wird. Die Zahlen dürften wegen der aktuell grassierenden Konjunkturangst und der damit verbundenen Börsenschwäche auf großes Interesse stoßen./bgf/fba