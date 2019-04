Devisen: Euro weiter über 1,12 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag weiter über der Marke von 1,12 US-Dollar notiert.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1230 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1233 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart stehen nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die für Kursbewegung sorgen könnten. In Europa dürften Zahlen vom deutschen Außenhandel von Bedeutung sein. In den USA stehen Auftragszahlen aus der Industrie auf dem Programm. Wie schon in den vergangenen Wochen werden die Zahlen daraufhin geprüft, ob bestehende Konjunktursorgen weiterhin angebracht sind./bgf/jha/