Devisen: Euro weiter über 1,12 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag weiter über der Marke von 1,12 US-Dollar notiert.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1240 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1222 Dollar festgesetzt.

Am Montag dürften vor allem neue Konjunkturdaten auf Interesse stoßen. In Deutschland werden Daten vom Außenhandel und zur Industrieproduktion erwartet. In den USA stehen Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel an. Sie werden als Schätzgröße für den amerikanischen Privatkonsum angesehen. In Anbetracht der trüben Konjunkturstimmung dürften die Zahlen besonders beachtet werden./bgf/stk