Devisen: Euro weiter über 1,11 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter über der Marke von 1,11 US-Dollar notiert.



Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1165 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Moderate Verluste verbuchte der südafrikanische Rand, nachdem ein Misstrauensvotum gegen den umstrittenen Staatspräsidenten Jacob Zuma offenbar gescheitert ist. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Zu Wochenbeginn dürfte die europäische Geldpolitik mit das größte Interesse wecken. Am Vormittag gibt die EZB neue Daten zur Geld- und Kreditmenge bekannt. Nachmittags wird sich EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Europäischen Parlament äußern. Zurzeit wird erwartet, dass die EZB ihre extrem lockere Geldpolitik perspektivisch langsam zurückfährt. Die robuste Konjunktur im Währungsraum liefert ihr nach Einschätzung vieler Beobachter dafür einen guten Grund./bgf/stb