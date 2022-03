Devisen: Euro weiter knapp unter 1,10 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel weiterhin knapp unter 1,10 US-Dollar bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0981 Dollar. Dies entsprach in etwa dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0966 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag richtet sich der Fokus laut der Commerzbank auf nächste Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland. "Inwieweit die Verhandlungen irgendwelche Fortschritte bringen, ist natürlich offen, aber Hoffnungen auf ein Ende des Krieges könnten neue Nahrung erhalten", schrieb Analystin You-Na Park-Heger. Sollten die Verhandlungen ergebnislos enden, dürfte sich andererseits Enttäuschung breit machen.

Ansonsten stehen am Dienstag aus Deutschland die Einfuhrpreise für Februar auf der Agenda. Der ohnehin hohe Preisauftrieb hierzulande könnte sich im Jahresvergleich etwas weiter beschleunigt haben. Die Daten dürften auch einen Vorgeschmack auf die zur Wochenmitte erwarteten Inflationsdaten aus der Eurozone liefern./la/mis