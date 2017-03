Devisen: Euro weiter gestärkt durch EZB

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag an seine Gewinne vom Vortag nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) angeknüpft.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0591 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,0551 (Mittwoch: 1,0556) Dollar festgesetzt.

Nach ihrer turnusmäßigen Zinssitzung hatte die EZB am Donnerstag mitgeteilt, dass sie ihre extrem lockere Geldpolitik fortsetze. Allerdings gab sie sich mit Blick auf die Konjunkturaussichten optimistischer. Die Wachstumserwartungen für dieses und kommendes Jahr wurden ebenso angehoben wie die Inflationsaussichten.

Robuste Zahlen zum deutschen Außenhandel konnten den Euro am Freitagmorgen unterdessen nicht zusätzlich stützen. Sowohl die Exporte als auch die Importe haben Anfang 2017 stärker als erwartet zugelegt. In der deutschen Handelsbilanz gab es im Januar kalender- und saisonbereinigt einen Überschuss von 18,5 Milliarden Euro./tos/das