Devisen: Euro weiter deutlich über 1,16 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Mittwoch deutlich über der Marke von 1,16 US-Dollar gehalten.



Die über Nacht erzielten Gewinne konnte die Gemeinschaftswährung aber nicht vollständig halten. Am Mittwochmorgen kostete ein Euro 1,1664 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1665 Dollar festgesetzt.

In den USA ist die Aktivität wegen des Unabhängigkeitstages an diesem Mittwoch gering. Viele Marktteilnehmer nutzen den Feiertag für eine Auszeit und bleiben dem Markt fern. In den USA werden am Independence Day auch keine neuen Konjunkturdaten veröffentlicht./jha/stw