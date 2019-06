Devisen: Euro weiter auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag an die deutlichen Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft und die jüngste Kurserholung fortgesetzt.



Im Vormittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1262 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1185 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb gab. An den Finanzmärkten setzt sich zunehmend die Erwartung durch, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins bald verringern könnte. So hatte zuletzt das Mitglied der US-Notenbank Fed, James Bullard, gesagt, dass eine baldige Zinssenkung angebracht sein könnte.

Als Gründe für die zunehmende Spekulation auf eine Zinssenkung in den USA werden zahlreiche konjunkturelle Risiken genannt, allen voran der Handelskonflikt zwischen den USA und China. An diesem Dienstag wird sich der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell auf einer Konferenz in Chicago zu Wort melden. Fachleute erhoffen sich Hinweise auf den geldpolitischen Kurs.

Im weiteren Handelsverlauf könnten aber auch Konjunkturdaten aus der Eurozone für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen Daten zur Preisentwicklung im Währungsraum. Am Markt wird mit einer eher schwachen Inflation gerechnet. "Dies sollte im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag unter den Marktteilnehmern für Zurückhaltung gegenüber dem Euro sorgen und die Euro-Aufwertung dämpfen", sagte Devisenexperte Wolfgang Kiener von der BayernLB./jkr/bgf/jha/