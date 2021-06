Devisen: Euro weiter bei 1,21 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitagmorgen weiter an der Marke von 1,21 US-Dollar notiert.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2111 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,2187 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen vor allem in den USA wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Nach einem enttäuschenden Bericht für April wird für den Berichtsmonat Mai mit einem robusteren Ergebnis gerechnet. Daneben äußern sich einige ranghohe Notenbanker./bgf/jha/