Devisen: Euro weiter bei 1,14 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstagmorgen weiter an der Marke von 1,14 US-Dollar notiert.



Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1405 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag etwas tiefer auf 1,1370 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag dürften die Anleger unter anderem auf Unternehmensumfragen blicken. Erwartet werden die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleister aus dem Euroraum. Sie geben einen Hinweis auf die gegenwärtige Stärke der Konjunktur.

In den USA werden dagegen kaum Wirtschaftszahlen erwartet. Dafür findet die Kongresswahl statt, bei der gut ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus gewählt werden. Die Zwischenwahlen, die in etwa zur Halbzeit einer Präsidentschaft stattfinden, gelten regelmäßig auch als Abstimmung über die Politik des Präsidenten./bgf/stk