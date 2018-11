Devisen: Euro weiter bei 1,14 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag nur wenig von der Stelle bewegt.



Im Vormittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1393 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Nur zeitweise tendierte der Euro etwas schwächer. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas höher auf 1,1417 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn stehen in der Eurozone nur wenige Konjunkturdaten an, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. In den USA und Großbritannien werden jedoch wichtige Stimmungsdaten aus dem großen Dienstleistungssektor veröffentlicht. Die Einkaufsmanagerindizes - eine Umfrage in Unternehmen - werden an den Märkten stark beachtet, weil sie einen Hinweis auf die aktuelle Wirtschaftsentwicklung geben.

Neue Inflationsdaten aus der Türkei setzten die türkische Lira allenfalls kurzzeitig unter Druck. Im Oktober stieg die Inflationsrate erstmals seit 2003 über die Marke von 25 Prozent. Allerdings bewegte sich die Entwicklung im Rahmen der Markterwartungen. Die hohe Inflation ist Folge der starken Abwertung der Lira. In den vergangenen Monaten hat sie sich aber etwas von ihrem Sinkflug erholen können./bgf/mis