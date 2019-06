Devisen: Euro weiter bei 1,13 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag weiter an der Marke von 1,13 US-Dollar notiert.



Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1305 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1307 Dollar festgesetzt.

Etwas profitieren konnte der Euro von neuen Konjunkturdaten. Die Einkaufsmangerindizes, eine Umfrage unter hochrangigen Angestellten, hellten sich etwas stärker auf als erwartet. Nach wie vor entwickelt sich der Dienstleistungssektor wesentlich besser als die Industrie. Commerzbank-Experte Christoph Weil führt dies unter anderem auf die extrem lockere Geldpolitik der EZB zurück, von der der Dienstleistungssektor besonders profitiere./bgf/jkr/jha/