Devisen: Euro unterm Strich kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich im US-Handel am Mittwoch per saldo nur wenig verändert.



Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0738 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Im europäischen Nachmittagshandel war der Euro zeitweise 1,0770 Dollar Wert gewesen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0743 (Dienstag: 1,0748) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete 0,9308 (0,9304) Euro.

Die zwischenzeitlichen Gewinne des Euro resultierten vor allem aus einer vorübergehenden Schwäche des US-Dollar. Konjunkturzahlen aus Deutschland hatten dagegen kaum Einfluss auf den Kursverlauf. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster Wirtschaftsindikator, hatte sich im Januar deutlich eingetrübt. Bankvolkswirte nannten als Grund vor allem die Furcht vor negativen Folgen einer künftig restriktiveren Handelspolitik der USA, wie sie der neue Präsident Donald Trump propagiert. Die USA sind einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands.

Deutlich unter Druck stand unterdessen die türkische Lira. Am Dienstag hatte die Zentralbank der Türkei ihren wichtigsten Leitzins entgegen den Markterwartungen nicht angehoben./ajx/he