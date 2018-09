Devisen: Euro unter 1,17 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag weiter unter der Marke von 1,17 US-Dollar notiert.



Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1680 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1667 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag ist der Datenkalender in der Eurozone weitgehend leer. In den USA stehen einige Wirtschaftszahlen an, allerdings eher aus der zweiten Reihe mit weniger Marktrelevanz. Am Abend äußern sich in New York EZB-Chefvolkswirt Peter Praet und in Freiburg Bundesbankpräsident Jens Weidmann./bgf/fba