Devisen: Euro unter 1,12 US-Dollar - australischer Dollar legt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter unter der Marke von 1,12 US-Dollar notiert.



Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1155 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1172 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart stehen sowohl in Europa als auch in den USA nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die an den Finanzmärkten für Bewegung sorgen könnten. Allerdings äußern sich einige hochrangige Zentralbanker.

Deutliche Kursgewinne verbuchte die indische Rupie. Am Markt wurde dies mit nach Schließung der Wahllokale veröffentlichten Wählerbefragungen begründet. Demnach ist die Partei von Regierungschef Narendra Modi aus der mehrwöchigen Parlamentswahl als Gewinner hervorgegangen. Ausgezählt werden die Ergebnisse jedoch erst am Donnerstag.

Ebenfalls zulegen konnte der australische Dollar. Er profitierte vom überraschenden Sieg des Mitte-Rechts-Bündnisses von Regierungschef Scott Morrison in den Parlamentswahlen vom Wochenende. Umfragen hatten dagegen auf einen Sieg der oppositionellen Sozialdemokraten hingedeutet./bgf/stk